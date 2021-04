Snapchat macht einen weiteren Schritt in Richtung E-Commerce: Das Unternehmen hat jetzt die Fashion-Empfehlungs-App Screenshop gekauft. Die native Integration verschiedener Features, die auf E-Commerce ausgelegt sind, ist schon länger eins der großen Projekte bei Snapchat. Jetzt hat der Foto-Messaging-Dienst einen weiteren Schritt in diese Richtung getan. Snapchat kauft "Shazam für Kleidung" Wie The Information berichtet, hat Snapchat Screenshop gekauft, eine App, die von der Modezeitschrift Vogue als "Shazam für Kleidung" ...

