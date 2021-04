Die Vereinfachung der bAV-Verwaltung, das hatte sich die xbAV AG in den Anfangsjahren als Ziel gesetzt. Die Plattform wurde seither deutlich ausgebaut und um weitere Vorsorgeformen erweitert. Ein neuer Name soll dem nun Rechnung tragen. Aus xbAV wird Xempus - das hat der Technologieanbieter mit bisherigem Fokus auf die betriebliche Altersversorgung in dieser Woche bekannt gegeben. Hintergrund der Umbenennung ist, dass die Plattform um weitere Produkte in der Vorsorge erweitert wird. Bisher gehörten ...

