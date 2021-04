Wir werden über die Hintergründe der globalen Chipknappheit und deren Auswirkung auf die Automobilproduktion sprechen. Gemeinsam mit Wais Samadzada (CIO Covesto) werden wir dieses mal mit Alfred Schopf, Co-CEO von PVA TePla plaudern. Alfred Schopf führt PVA TePla seit 4 Jahren. Zuvor war er fünf Jahre CEO von Leica Camera und führte das Traditionsunternehmen in die digitale Gegenwart. Präzision ist also Programm. Die Gießener produzieren Kristalle für die Halbleiterindustrie und partizipieren an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...