NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92,10 Euro belassen. Der Spezialverpackungshersteller habe die Erwartungen zwar übertroffen, doch sei die Qualität des Zahlenwerkes bei genauerem Hinsehen nicht so überragend gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sondereffekte durch den Verkauf von Land ausgeklammert, liege das operative Ergebnis eher auf dem Niveau der Markterwartung. Es sei aber zu erwarten gewesen, dass das erste Quartal nicht stark ausfallen werde./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2021 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2021 / 07:45 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

