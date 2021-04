DJ Deutsche Finanzchefs sehen baldigen Konjunkturaufschwung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mitten in der dritten Corona-Welle bleiben die Finanzvorstände deutscher Großunternehmen laut einer Umfrage der Wirtschaftsberatungsfirma Deloitte optimistisch. Zwei Drittel der befragten Unternehmen erwarten demnach dieses Jahr eine Rückkehr zum Umsatzniveau von vor der Krise, die Investitions- und Einstellungsbereitschaft steigt. Die Geschäftsaussichten blieben auf hohem Niveau, vor allem in den exportorientierten Sektoren getrieben von positiven Konjunkturerwartungen für China, USA und Deutschland, so der neue CFO Survey, dessen Einschätzungen auf der Befragung von 140 Finanzchefs in der zweiten Märzhälfte beruhen.

"Die von den CFOs wahrgenommene Unsicherheit im ökonomischen und finanziellen Umfeld sinkt auf ein Normalmaß", sagte Deloitte-Chefökonom Alexander Börsch. "Das ist ein deutliches Zeichen, dass die deutschen Finanzvorstände ein baldiges Ende der Krise erwarten." Eine große Mehrheit der Unternehmen habe den akuten Krisenmodus und zum Teil sogar den Erholungsmodus verlassen und beschäftige sich mit der Zukunftsgestaltung nach der Pandemie. Ebenso erwarteten sehr viele Unternehmen, noch 2021 ihr Vorkrisen-Umsatzniveau wieder zu erreichen. "Eine beträchtliche Anzahl von Unternehmen hat dies bereits geschafft", sagte Börsch.

Vor allem China sehen die Finanzvorstände auf einem steilen Wachstumspfad: 89 Prozent bewerten die dortige Wirtschaftslage als gut, und 81 Prozent erwarten eine weitere Verbesserung auf Sicht von einem Jahr. Ein starkes Comeback erleben die USA: Nach überwiegendem Pessimismus noch im Herbst werde die Lage aktuell von über der Hälfte der Manager als mindestens positiv bewertet, fast 90 Prozent erwarten eine Verbesserung auf Sicht von einem Jahr. Damit überholen die USA die Einschätzung für Deutschland, für das nur knapp die Hälfte eine positive Wirtschaftslage erwarte. Den hiesigen Jahresausblick nehme allerdings auch eine große Mehrheit von 80 Prozent positiv wahr.

Für die eigenen Geschäftsaussichten sehen laut der Erhebung nur 10 Prozent eine Verschlechterung im Vergleich zu vor drei Monaten, fast genau die Hälfte eine Verbesserung - der zweithöchste Wert seit Beginn des Surveys 2012. Aus Sektor-Perspektive ist demnach die Konsumgüterindustrie mit 75 Prozent am optimistischsten, gefolgt vom Maschinenbau mit 65 Prozent. Generell seien die exportorientierten Sektoren deutlich positiver gestimmt als die Binnenmarkt-orientieren, getrieben vom starken Wachstum in China und dem erwarteten Aufschwung in den USA.

