Der Baumwollpreis hat in den vergangenen Tagen einen ersten Versuch gestartet, im Rahmen seiner seit dem 25.02.2021 laufenden Korrektur einen Boden zu finden. Vorangegangen war dieser Konsolidierung allerdings ein Anstieg von fast 100 % gegenüber dem Tief aus dem Corona-Crash Ende März 2020.Seither hat sich der Baumwollpreis nicht nur erholt und dabei seine mittelfristige Abwärtstrendlinie überwunden, sondern stand, wie die langfristige Preisentwicklung in der Grafik verdeutlicht, fast wieder an seinem Zwischenhoch vom Sommer 2018.

