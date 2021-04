Berlin / Port Moresby (ots) - Die Weltgesundheitsorganisation hatte vor einigen Tagen einen internationalen Hilferuf für die medizinische Hilfe in Papua Neuguinea veröffentlicht. Hintergrund sind ein signifikanter Anstieg von SARS-CoV-2 Fällen und eine weit verbreitete, unkontrollierte Übertragung von COVID-19.Die Johanniter-Schwesterorganisation St John Ambulance Papua Neuguinea - seit Jahren vor Ort in der medizinischen Hilfe tätig - errichtete deshalb im Auftrag der Regierung ein Feldkrankenhaus mit 296 Betten. Das Krankenhaus soll vor allem der Isolierung und Versorgung von an COVID-19 erkrankten Patienten dienen. Die australische Regierung stellt St John dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung."Die neuen Fälle sind mit schwereren Erkrankungen verbunden, als wir bisher gesehen haben. Die Gesundheitssysteme in Port Moresby und in ganz Papua sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Über 120 Mitarbeitende in den Krankenhäusern sowie dem öffentlichen medizinischen Dienst und Gesundheitsbehörden sind bereits positiv auf COVID-19 getestet", berichtet Matthew Cannon, Leiter von St. John Ambulance Papua Neuguinea. Aus diesem Grund bat St. John die Johanniter um Unterstützung mit medizinischem Personal.Siebenköpfiges medizinisches Team reist Sonntag ausAn diesem Sonntag entsenden die Johanniter ein 7-köpfiges Team nach Port Moresby. Das Team besteht aus einem Arzt, zwei Notfallsanitätern, zwei Rettungsassistenten und zwei Krankenschwestern. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stammen aus Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Bayern und Wien."Wir freuen uns sehr, dass wir die Arbeit unserer Schwesterorganisation St John Ambulance in dieser schwierigen Situation unterstützen können. Auch für unsere engagierten Helferinnen und Helfer ist dies ein besonderer Einsatz in einer für alle herausfordernden Zeit", so Magdalena Kilwing, Leiterin des Fachbereichs Not- und Soforthilfe bei der Johanniter-Auslandshilfe.Nach ihrer Ankunft in Port Moresby wird das Johanniter-Team gemeinsam mit dem medizinischen Team von St. John Ambulance im "Florence Nightingale COVID Centre" in den kommenden vier Wochen COVID-19 Patientinnen und Patienten mit leichten bis mittelschweren Symptomen isolieren und medizinisch versorgen.HintergrundPapua Neuguinea erlebt seit Februar 2021 einen starken Anstieg der COVID-19-Fälle im ganzen Land. Bis zum 4. April 2021 wurden insgesamt über 7000 bestätigte Fälle, darunter 61 Todesfälle, gemeldet. Die Gesamtzahl der gemeldeten Fälle und Todesfälle ist wahrscheinlich deutlich zu niedrig angesetzt, da die Berichterstattung unzureichend ist und landesweit nur sehr wenige Tests durchgeführt werden. 19 der 22 Provinzen von Papua meldeten bereits COVID-19-Fälle.Die Johanniter-AuslandshilfeDie humanitäre Hilfe im Ausland ist eine satzungsgemäße Aufgabe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Sie wird durch die Johanniter-Auslandshilfe umgesetzt. In 11 Länderbüros und in Berlin arbeiten mehr als 280 internationale und lokale Mitarbeitende. Im Juni 2017 wurde das medizinische Soforthilfeteam der Johanniter von der Weltgesundheitsorganisation als erstes Team einer NGO weltweit zum "Emergency Medical Team Mobile 1" (EMT Mobil 1) zertifiziert. Das Team war bereits nach dem Zyklon Idai in Mosambik und zur Versorgung von COVID-19 Patienten im Kosovo im Einsatz.St John Ambulance Papua NeuguineaSt John Ambulance Papua Neuguinea ist Teil des weltweiten Order of St John und seit 1957 als eigenständige Hilfsorganisation im Land registriert. St John ist vor allem in den Bereichen Ambulanz, Notfallversorgung und Pre-Hospital-Versorgung aktiv und Teil der landesweiten Flugambulanz. Außerdem bietet die Organisation Erste-Hilfe Kurse an. St John Papua Neuguinea spielt seit Beginn der COVID-Pandemie eine entscheidende Rolle in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung im Auftrag der Regierung. Neben dem neuen Feldkrankenhaus unterstützt St John die Durchführung von Tests, lagert und verteilt Schutzkleidung, Masken und Handschuhe und trägt signifikant zum landesweiten Impfprogramm bei.Hinweis an Redaktionen:Die Mitglieder des medizinischen Teams stehen für Interviews vor der Abreise zur Verfügung. Auch können Interviews von vor Ort organisiert werden. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle. Video- und Fotomaterial von dem Team vor Abreise und ihrer Tätigkeit vor Ort stellen wir gern zur Verfügung.Pressekontakt:Johanniter-Auslandshilfe, Fachbereichsleitung KommunikationSandra LorenzLützowstraße 94, 10785 Berlin0172 / 563 87 40, sandra.lorenz@johanniter.dewww.johanniter-auslandshilfe.deFacebook/Twitter: @JohanniterIntOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/4883945