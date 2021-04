Das Fintech Auxmoney hat mit der Citigroup und dem Vermögensverwalter Chenavari zwei prominente Partner gewonnen. Zusammen investieren die Firmen 250 Millionen Euro in die Kreditvergabe über Auxmoney. Schon nach der letzten Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Euro hatte die Auxmoney-Führung angekündigt, zukünftig direkt in Kredite auf dem eigenen Finanzmarktplatz zu investieren. Dazu hat sich das Fintech jetzt weitere finanzkräftige Partner gesucht, an deren Seite Auxmoney erstmals gemeinsam in Kredite investieren will. Insgesamt 250 Millionen Euro stecken die US-amerikanische ...

