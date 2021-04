Apple: Gehebelte Chancen bei weiterer Aufwärtsbewegung

Laut einer im BNP-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse besteht bei der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Apple-Aktie brach am 22. Januar 2021 über das bis dahin gültige Allzeithoch bei 137,90 USD nach oben aus. Anschließend kletterte der Wert noch auf 145,09 USD, geriet dann aber unter Druck und musste einen Rückfall auf 116,21 USD hinnehmen. In den letzten Tagen stabilisierte sich der Wert wieder. Bereits am 31. März kam es zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit Ende Januar. Gestern überwand die Aktie den Widerstandsbereich zwischen 125,39 USD und 126,38 USD. Damit wurde der Trendbruch bestätigt.

Ausblick: Das Chartbild der Apple-Aktie hat sich zuletzt wieder deutlich verbessert. Mit dem gestrigen Ausbruch ergab sich ein neues Kaufsignal, das auf eine weitere Aufwärtsbewegung bis 137,89 USD und 145,09 USD hindeutet. Sollte die Aktie allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 125,05 USD abfallen, würde der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt werden. In diesem Fall wäre mit einem Rücksetzer auf ca. 119,00 USD zu rechnen."

Gelingt der Apple-Aktie, die derzeit bei 128,68 USD notiert, in den nächsten Wochen zumindest auf 137,89 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 130 USD

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 130 USD, BV 0,1, ISIN: DE000DFS5YD1, Bewertungstag 18.6.21, wurde beim Apple-Kurs von 128,68 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,188 USD mit 0,50 - 0,52 Euro gehandelt.

Kann die Apple-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 137,89 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 120,4043 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 120,4043 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF8UBC0, wurde beim Apple-Kurs von 128,68 USD mit 0,73 - 0,75 Euro quotiert.

Beim Apple-Aktienkurs von 137,89 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 1,47 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de