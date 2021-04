Prosus verkauft Tencent-Aktien, Twitter stand vor Clubhouse-Übernahme und kostenloses Webinar

Werbung



Am gestrigen Mittwoch erreichte die Tencent-Aktionäre die Nachricht, dass der Niederländische Großinvestor Prosus sich von Teilen seiner Tencent-Beteiligung trennen möchte. Gleichzeitig kamen Informationen bezüglich einer Übernahme der Clubhouse-App durch Twitter zum Vorschein. Außerdem: Kostenloses Webinar zum Thema Moneymanagement.



Nach der Ankündigung des Verkaufs von Aktien im Wert von 14,6 Milliarden Dollar durch die Beteiligungsfirma Prosus, musste die Tencent-Aktie am heutigen Donnerstag, Verluste am chinesischen Handelsplatz hinnehmen. Der Großinvestor möchte sich von einem Teil seiner Aktien trennen, um das Kapital in andere Investitionsmöglichkeiten fließen lassen zu können. 191,89 Millionen Aktien für 595 Hongkong Dollar je Wertpapier sollen veräußert werden, womit der Verkauf in der Rangliste der weltweit größten Verkäufe von Aktienblocks, zum zweitgrößten aufsteige. Doch der Verkauf hat nur geringfügige Auswirkungen auf die Gesamtbeteiligung des Unternehmens an Tencent: Nach der Veräußerung des Aktienblocks belaufe sich der Gesamtanteil der Beteiligung noch immer auf 28,9 Prozent. Darüber hinaus kündigt der niederländische Großinvestor an, keine weiteren Verkäufe von Tencent-Aktien in den kommenden drei Jahren tätigen zu wollen.





Nachdem zu Beginn des Jahres der Clubhouse-Hype auch Deutschland erreichte, kamen nun Informationen über eine mögliche Übernahme des Audio-App-Unternehmens durch den Kurznachrichtendienst Twitter zum Vorschein. Dem zufolge wurden Gespräche über einen Kauf von Clubhouse in Höhe von vier Milliarden Dollar geführt. Diese seien aber mittlerweile wieder beendet, wofür bisher noch kein Grund genannt wurde. Insbesondere durch Auftritte von Medienstars und Unternehmern, wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg, gewann die App weltweit an Popularität. Derzeit nutzen nach Angaben des Unternehmens wöchentlich rund zehn Millionen User die App aktiv.

Unabhängig davon welche Summen ein Investor investiert, ist ein gut durchdachtes Moneymanagement unabdingbar. Dazu gehören unter anderem die Steuerung des Kapitaleinsatzes, der Positionsgröße sowie der Risikokontrolle. Um diese Themen dreht sich das heutige kostenlose Webinar. Außerdem sollen folgende Fragen genauer erläutert werden:

Warum stellt Moneymanagement die Lebensversicherung für Ihr Depot dar?

Wie können Sie Hebelprodukte zur Reduzierung der Risiken in Ihrem Depot einsetzen?

Antworten auf diese Fragen gibt Ihnen unser Referent Julius Weiß in der heutigen Live-Veranstaltung um 16:00 Uhr .

