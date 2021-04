Unterföhring (ots) -- Mit Golden-Globe-Preisträger Kevin Bacon und Screen-Actors-Guild®-Preisträger Aldis Hodge in den Hauptrollen- Ab 18. Mai immer dienstags in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Staffel eins ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q verfügbarUnterföhring (ots) - Sky präsentiert die zweite Staffel der Showtime®-Serie "City on a Hill" mit Golden-Globe-Preisträger Kevin Bacon und Screen-Actors-Guild®- Peisträger Aldis Hodge in den Hauptrollen. Die achtteilige Serie ist ab 18. Mai immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar. Auch Staffel eins ist auf Sky Ticket und Sky Q abrufbar.Über "City on a Hill":Die zweite Staffel dreht sich um ein staatliches Wohnprojekt im Bostoner Stadtteil Roxbury, deren Bewohner von Drogengewalt und einem berechtigten Misstrauen gegenüber den örtlichen Strafverfolgungsbehörden geplagt wird. Während die Anführerin der Koalition, Grace Campbell (Pernell Walker), unermüdlich für die Gemeinschaft arbeitet, werden ihre Bemühungen durch Bandenaktivitäten, die direkt vor ihrer Nase stattfinden, untergraben. Da kommt der respektlose FBI-Agent Jackie Rohr (Kevin Bacon) ins Spiel, der Bostons fehlerhaftes Strafrechtssystem ausnutzen will, um seine eigene Karriere zu retten. Zum Unglück für Jackie ist der stellvertretende Staatsanwalt Decourcy Ward (Aldis Hodge) dem neuesten Fehltritt seines Widersachers auf der Spur. Mit der Zeit eskaliert die persönliche Feindschaft der beiden zu einem regelrechten Krieg zwischen Wards Büro und des Staatsanwalts von Suffolk. Keiner ist vor den Kollateralschäden sicher.Zum weiteren Cast der zweiten Staffel zählen Lauren E. Banks, Mark O'Brien, Amanda Clayton, Matthew Del Negro and Jill Hennessy with guest stars Pernell Walker, Keiko Elizabeth, Lucia Ryan, Kameron Kierce, Shannon Wallace, John Doman, und Michael O'Keefe."City on a Hill" wurde produziert vom mehrfachen Emmy-Preisträger Tom Fontana ("Homicide: Life on the Street"), der gleichzeitig als Showrunner fungiert. Weitere Produzenten sind Jennifer Todd, Ben Affleck, Matt Damon, Jorge Zamacona Barry Levinson, Chuck MacLean and Michael Cuesta sowie als Koproduzenten Kevin Bacon, Aldis Hodge and Michele Giordano. Den internationalen Vertrieb der Serie verantwortet ViacomCBS Global Distribution Group.Facts:Originaltitel: "City on a Hill", Dramaserie, 8 Episoden, à ca. 60 Minuten, USA 2021. Showrunner: Tom Fontana. Produzenten: Tom Fontana, Jennifer Todd, Ben Affleck, Matt Damon, Jorge Zamacona, Barry Levinson, Chuck MacLean, Michael Cuesta. Koproduzenten: Kevin Bacon, Aldis Hodge, Michele Giordano. Regie: Ed Bianchi, Kevin Bacon u.a. Darsteller: Kevin Bacon, Aldis Hodge, Lauren E. Banks, Mark O'Brien, Amanda Clayton, Matthew Del Negro, Jill Hennessy, Pernell Walker, Lucia Ryan, Kameron Kierce, Shannon Wallace, John Doman, Michael O'Keefe.Ausstrahlungstermine:Ab 18. Mai immer dienstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise im Original oder auf Deutsch.Staffel eins ebenfalls auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar. Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 