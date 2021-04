Die Ölpreise haben sich am Donnerstag weitgehend ohne Tendenz gezeigt und verzeichneten zuletzt ein leichtes Minus. Im Lauf des Vormittag blieben die Preise nah am Vortageswert. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,85 Dollar und damit 0,49 Prozent weniger als am Vorabend. Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 0,27 Prozent auf 59,40 Dollar."Die ...

