Schweizer Champions meet ESG

Aufgrund des weiterhin schwelenden Streits zwischen der Europäischen Union (EU) und der Schweiz um ein sogenanntes Rahmenabkommen können schweizerische Aktien noch immer nicht an europäischen Börsen gehandelt werden. Anlegern hierzulande stehen jedoch Alternativen, die sogar das Thema ESG aufgreifen, zur Verfügung.

Streit um Rahmenabkommen

Nestle´ (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) und andere Schweizer Börsenstars werden auch hierzulande gerne gehandelt. Kein Wunder. Schließlich sind neben dem Nahrungsmittelriesen und größten Industriekonzern der Schweiz viele sehr erfolgreiche Weltmarktführer und fleißige Dividendenzahler dabei.

Bildquelle: Nestlé

Der Handel mit solchen Papieren ist jedoch in der EU derzeit erschwert. Wer nicht an eine schweizerische Börse oder einen Handelsplatz außerhalb der EU gehen möchte, kann auf Zertifikate zurückgreifen und Schweizer Aktien indirekt in sein Depot buchen. Es existieren zahlreiche Indizes und Körbe von Aktien, die sich dem Thema Schweiz widmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...