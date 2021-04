DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Insolvenzantrag durch Aufsichtsratsmitglieder

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 08. April 2021 (pta028/08.04.2021/11:50) - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) gibt hiermit bekannt:

Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Meinerzag und Herr Schmiegel haben heute, am 08. April 2021, bei dem Amtsgericht Saarbrücken jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der ItN Nanovation AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gestellt.

Die ItN Nanovation AG hat weiterhin keinen Vorstand (vgl. Ad-Hoc Meldung vom 18. März 2021). Das Amtsgericht Saarbrücken hat über den Antrag auf gerichtliche Bestellung eines neuen Vorstandes noch nicht entschieden. Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Meinerzag und Herr Schmiegel sahen sich deshalb verpflichtet, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der ItN Nanovation AG zu stellen, weil sie nach eingehender Prüfung der finanziellen Situation der ItN Nanovation AG (vgl. Ad-Hoc Meldungen vom 26. März 2021 und 01. April 2021) zu der Auffassung gelangt sind, dass die ItN Nanovation AG zahlungsunfähig und überschuldet ist.

Kontakt:

ItN Nanovation AG Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf

Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: mailto:ir@itn-nanovation.com http://www.itn-nanovation.com

