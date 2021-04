FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Coronakrisen-Gewinners Westwing steigen und steigen. Am Donnerstag erreichten die Papiere des 2018 an die Börse gegangenen Online-Möbelhändlers bei nun 46,24 Euro ein Rekordhoch. Gegen Mittag zeigten sie sich mit plus 7,4 Prozent auf 46,18 Euro nur knapp darunter. Ende März hatte das SDax -Unternehmen mit herausragenden Jahreszahlen sowie mit einem starken Ausblick auf 2021 überzeugt.

Konkurrentin Home24 , ebenfalls seit 2018 an der Börse, kann da nicht mithalten. Das Unternehmen investiert ins Marketing und will zudem seine Online-Plattform ausbauen und die Produktpalette erweitern. Das geht allerdings zunächst auf Kosten der Profitabilität. Home24 gaben zuletzt 0,11 Prozent nach auf 18,34 Euro. Ihr Rekordhoch liegt schon länger zurück: Es wurde im Juli 2018 bei 31,80 Euro erreicht und damit kurz nach dem Gang aufs Parkett./ck/fba