Im Juni 2021 wird Falko Schöning neues Vorstandsmitglied bei der Wüstenrot Bausparkasse und verantwortet die Themen IT, Operations und Portfoliosteuerung, die er bereits als Generalbevollmächtigter betreut hat. Zum 01.06.2021 wird Falko Schöning neues Vorstandsmitglied der Wüstenrot Bausparkasse AG. Schöning ist seit Mitte 2020 Generalbevollmächtigter der Bausparkasse und war seit 2009 in leitender Funktion unter anderem in der privaten Baufinanzierung der Commerzbank tätig. Zuvor hatte er zahlreiche ...

