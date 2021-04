Der Roboterhund Spot von Boston Dynamics war mit Rekruten der französischen Armee unterwegs. Er war einer von sechs Robotern, die erprobt wurden. Am Ende ging Spot allerdings der Strom aus. Das französische Heer setzte den Vierbeiner in Übungen ein. Ziel sei es, Einsatzmöglichkeiten auszuloten. In erster Linie übernahm Spot Erkundungsaufgaben in diversen Szenarien. Aufgrund leerer Akkus mussten die Soldaten ihn am Ende einer längeren Übung aus dem "Kampfgebiet" tragen, berichten französische Medien. Bilder ...

