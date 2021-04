DJ RWE liefert auf Sizilien Windstrom an Sofidel

Berlin (Dow Jones)--Der Essener Energieversorger RWE hat seinen Onshore-Windpark Alcamo II auf Sizilien abgeschlossen und sich eine Partnerschaft mit dem italienischen Sofidel-Konzern gesichert. Beide Seiten schlossen einen seit Anfang April wirksamen, langfristigen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) bis 2030, wie der DAX-Konzern mitteilte. Sofidel - einer der führenden Papierhersteller für Hygiene- und Haushaltszwecke - will nun als einziges Abnahmeunternehmen 26 Gigawattstunden jährlich an Ökostrom beziehen.

Der PPA-Vertrag habe es RWE ermöglicht, den Windpark zu bauen, ohne auf staatliche Förderung angewiesen zu sein. Alcamo II besteht aus insgesamt vier Goldwind-Turbinen, die zusammen über eine installierte Gesamtleistung von 13,6 Megawatt verfügen. In Italien hat RWE Windparks mit einer anteiligen Leistung von 442 Megawatt in Betrieb und weitere Erneuerbaren-Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien.

April 08, 2021

