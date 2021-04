FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse haben am Donnerstag an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und sich an die Dax-Spitze gesetzt. Die Papiere des Börsenbetreibers gewannen zuletzt 1,71 Prozent auf 145,55 Euro, während der deutsche Leitindex leicht nachgab. Die Anteilscheine der Deutschen Börse hatten bereits in der vergangenen Woche die Marke von 140 Euro hinter sich gelassen, mit dem aktuellen Kursplus gelang nun auch der deutliche Sprung über die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Indikator für den langfristigen Trend gilt.

Am Mittwoch hatte bereits die Schweizer Großbank UBS das Kursziel für die Aktien von 145 auf 150 Euro angehoben. Im Aktienkassahandel und bei börsengehandelten Fonds habe das erste Quartal stark geendet, schrieb Analyst Michael Werner./la/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX