Die NTT Communications Corporation (NTT Com), das IKT-Lösungs- und internationale Kommunikationsgeschäft innerhalb der NTT-Gruppe, gab heute bekannt, dass es gelungen ist, Produktionsliniendaten im Zusammenhang mit CO2-Emissionen über eine Prototypplattform zu testen, die die Verbindung über IDS-Standards ermöglicht, die die Datenhoheit im GAIA-X-Datenökosystem unterstützen. Die Versuchsdaten, die aufgrund ihrer hohen Vertraulichkeit normalerweise nicht zum Austausch verfügbar wären, obwohl Partner, die tatsächlich geschäftlich tätig sind, CO2-Emissionsberechnungen durchführen müssten, wurden vom Switzerland Innovation Park Biel/Bienne in der Schweiz sicher an bestimmte Standorte in Deutschland und Japan übertragen.

GAIA-X ist eine Initiative, die die deutsche und die französische Regierung im Oktober 2019 angekündigt haben, um den Datenaustausch über eine Infrastruktur zu unterstützen, die Datenschutz, Transparenz, Zuverlässigkeit und Interoperabilität gewährleistet, um die Rechte europäischer Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Bürger zu schützen.

NTT Com führte den Versuch unter der Annahme durch, dass diese Daten von Unternehmen verwendet werden, die im tatsächlichen Geschäft tätig sind, um ihre Herstellungsmethoden zu überprüfen und eine stärkere Dekarbonisierung zu erreichen. Die Prototypplattform, die die Verbindung mit IDS Connectors ermöglicht, ist außerdem mit DATA Trust ausgestattet, einem Mechanismus für den sicheren Austausch streng vertraulicher Daten.

Die Studie umfasste den Austausch von Stromverbrauchsdaten, die Geschäftspartner normalerweise zur Berechnung der CO2-Emissionen verwenden, die bei der Herstellung bestimmter Produkte entstehen. Die Studie bestätigte, dass die NTT-Plattform solche Daten nur mit den gesetzlich oder vertraglich zugelassenen Parteien sicher teilen kann.

Der Prototyp wurde unter Verwendung der Business-to-Business-Datenverteilungstechnologie von Nippon Telegraph and Telephone Corporation (Software Innovation Center) in Zusammenarbeit mit der Robot Revolution Industrial IoT Initiative (RRI), der International Data Spaces Association (IDSA), der Fraunhofer-Gesellschaft, dem Switzerland Innovation Park Biel/Bienne und Japan Innovation Park entwickelt.

NTT Com plant, die Versuchsergebnisse vom 12. bis 16. April auf dem gemeinsamen Stand von IDSA und RRI während der Industriemesse Hannover Messe in Deutschland zu präsentieren.

"Japan ist in der Industrie sehr nah an Europa und verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Automobil, Stahl oder Fertigung", sagte Hubert Tardieu, Vorsitzender von GAIA-X AISBL. "Das Hauptziel in jeder Branche ist heutzutage der Datenaustausch und die Service-Orchestrierung wie in GAIA-X. NTT Communications beginnt mit einem ersten Durchlauf des Datenaustauschs zwischen Japan, Deutschland und der Schweiz unter Verwendung des IDS-Standards, der die Datenhoheit in GAIA-X-Datenökosystemen unterstützt. Wir bei GAIA-X AISBL sind stolz darauf, die Einführung des japanischen Hubs durch NTT Communications nachdrücklich zu unterstützen und weitere Anwendungsfälle rund um GAIA-X zu starten."

In Zukunft wird NTT Com in Japan eine Testumgebung für die Verbindung mit GAIA-X aufbauen und in diesem Sommer Interoperabilitätstests mit mehreren Partnerunternehmen auf der ganzen Welt starten. Wenn alles gut geht, hofft NTT Com, innerhalb des im März 2022 endenden Geschäftsjahres eine offizielle Plattform zu starten. Der Start würde mit Organisationen und Gruppen koordiniert, die mit der internationalen Datenverteilung befasst sind, darunter die Data Society Alliance, die OPC Foundation Japan, RRI, GAIA-X AISBL und IDSA.

Die Datennutzung ist für Initiativen wie die globale Dekarbonisierung, die frühzeitige Erreichung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und die Stärkung der Industrie unverzichtbar geworden. Gleichzeitig werden jedoch weltweit Rechtssysteme und -technologien zur Regulierung und Verwaltung der Datennutzung entwickelt, darunter GAIA-X, um das Durchsickern von Unternehmens- und nationalen Geheimnissen zu verhindern und die Datenhoheit zu schützen.

In Zukunft wird erwartet, dass Unternehmen GAIA-X verwenden müssen, um streng vertrauliche Daten an und von Geschäftspartnern in europäischen Ländern zu senden und zu empfangen. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die GAIA-X nicht verwenden können, keine Geschäfte mit europäischen Partnern tätigen können, wenn es um den Austausch sensibler Daten geht. Die geplante Plattform von NTT Com würde es solchen Unternehmen jedoch ermöglichen, problemlos eine Verbindung zu GAIA-X herzustellen, ohne wertvolle Zeit und Geld für eine akzeptable Lösung für den Datenaustausch aufwenden zu müssen.

