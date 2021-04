In den vergangenen Wochen zählte die Aktie des australischen Öl-Explorers 88 Limited (AU00000088E2) zu den beliebtesten Aktien unter den Anlegern aus der Reddit-Crowd. Entsprechend zog der Kurs des Penny-Stocks von rund 0,005 AUD im vergangenen Dezember auf fast 0,10 AUD an, was einer Steigerung um fast den Faktor 20 entspricht und Erinnerungen an die zeitweise phänomenale Kursexplosion der GameStop-Aktie (US36467W1099) weckt. Allerdings wurde die Euphorie der Investoren der in West Perth ansässigen Firma jetzt massiv getrübt, nachdem das Unternehmen neue Nachrichten zu einem Explorationsprojekt in Alaska veröffentlicht hat.Anzeige:Wurden zunächst äußerst positive Meldungen zur Merlin-1-Quelle in Alaska vermeldet, welche die Erwartungen auf reichhaltige Vorkommen in dem nördlichsten US-Bundesstaat schürten, so reagierten die Anleger zu Beginn der Handelswoche extrem negativ auf ein Update hinsichtlich des Projektes, weshalb die einst stark gestiegene Aktie in Sydney um 65 % einbrach. Diesbezüglich teilte Firmenchef David Wall jetzt mit, dass die jüngsten Bohrergebnisse insgesamt schwierig zu interpretieren seien, weshalb derzeit eine gewisse Unsicherheit bestehe, da noch nicht alle notwendigen Daten verfügbar seien. Allerdings hätte Merlin-1 mit Abstand die besten Resultate aller fünf Quellen geliefert, welche 88 Energy in den letzten sechs Jahren in Alaska gebohrt hätte.

