Die Aktien der Gruppe Deutsche Börse finden sich nur selten unter den größten Gewinnern oder Verlierern der DAX-Tagesperformance. Doch am Donnerstag haben sie an ihren jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft und stehen an der Spitze des ansonsten leicht abgeschwächten DAX +0,00%.Die Anteilscheine der Deutschen Börse hatten bereits in der vergangenen Woche die Marke von 140 Euro hinter sich gelassen, mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...