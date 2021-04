Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Dividendensaison steht in den Startlöchern. Einige Konzerne haben bereits ihre Dividende für dieses Jahr ausgeschüttet. So wie beispielsweise die Deutsche Telekom in dieser Woche. Die Mehrheit der Ausschüttungen erfolgt dann im Mai. Jedes Mal, wenn die Dividendensaison ansteht, gibt es für Anleger im Allgemeinen und für Zertifikate-Anleger im Speziellen einiges zu beachten. Matthias Hüppe von der HSBC informiert an dieser Stelle, worauf Anleger beispielsweise bei Hebelprodukten hier achten müssen. Zudem steht die Frage im Raum, ob man vor einer Dividendenausschüttung auf fallende Kurse spekulieren sollte?!