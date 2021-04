DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Stellungnahme

Malta, 08.04.2021 Geschätzter NAV von Cryptology bei 224,84 € zum 07.04.2021 Stabiler NAV, da Bitcoin und andere Kryptowährungen ihren

Höhenflug 2021 fortsetzen. Malta, 08.04.2021. Die Cryptology Asset Group (ISIN: MT0001770107; Ticker: CAP, ehemals 4UD), eine führende europäische Investmentgesellschaft für Blockchain- und Krypto-Geschäftsmodelle, gibt ihren zuletzt geschätzten Net Asset Value ("NAV") je Aktie von 224,84 € bekannt. Die Aktie schloss am Vortag bei 159,00 € und damit rund 29,2 % unterhalb des NAV. Der NAV ist im Vergleich zur Vorwoche stabil geblieben, da sich die neuen Preisniveaus der führenden Krypto-Assets weiter festigten. Die erhebliche Beteiligung von Cryptology in Block.one mit einer der größten Bitcoin-Bilanzen der Welt, ermöglicht dem Unternehmen ein indirektes Investment in eine erhebliche Bitcoin-Position. Da Block.one ein privates Unternehmen ist, besteht für Investoren einzig die Möglichkeit sich indirekt über die öffentlich gehandelten Aktien von Cryptology an dem Unternehmen und seiner immensen Bitcoin-Bilanz zu beteiligen. Patrick Lowry, CEO von Cryptology: "Bitcoin hält sich weiterhin stabil im oberen 50.000-Dollar-Bereich, während andere führende Krypto-Assets wie ETH, BNB und EOS weiter ansteigen. Ich freue mich auf die weiteren Wertanpassungen bei Altcoins im Jahr 2021." Die Cryptology-Aktie wird derzeit an mehreren deutschen Börsenplätzen gehandelt, darunter die Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate. Um die Handelsliquidität zu erhöhen und sich neuen Aktionärsgruppen zu öffnen, prüft Cryptology derzeit ein internationales Listing. Das Tickersymbol für Cryptology wurde kürzlich von 4UD auf CAP geändert. Über Cryptology Asset Group p.l.c. Cryptology ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOSIO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding. Medienkontakt: Cryptology Asset Group p.l.c. Jefim Gewiet (COO) 66/67, Beatrice, Amery Street Sliema SLM 1605, Malta E-Mail: info@cryptology-ag.com

