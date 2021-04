DGAP-News: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

WKN: A28890 Berichtigung der Einberufung zur Hauptversammlung

In der am 7. April 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE & Co. KGaA für den 19. Mai 2021 finden sich zwei redaktionelle Unkorrektheiten, die hiermit korrigiert werden:

Unkorrektheit Nr. 1: "2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 90.109.838,70 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR [26.526.930,00] Vortrag auf neue Rechnung: EUR [63.582.908,70] Gesamt: EUR 90.109.838,70" wird wie folgt korrigiert: "2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 90.109.838,70 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 26.526.930,00 Vortrag auf neue Rechnung: EUR 63.582.908,70 Gesamt: EUR 90.109.838,70" Unkorrektheit Nr. 2 (Auszug aus der Anlage zu Tagesordnungspunkt 10): "Das vorliegende Vergütungssystem wurde in der Sitzung des Verwaltungsrats vom 2. März 2021 beschlossen und wird der Hauptversammlung der CompuGroup Medical gemäß § 120a Abs. 1 AktG zur Billigung vorgelegt. Soweit eine Billigung des vorgelegten Vergütungssystems nicht erfolgt, legt der Verwaltungsrat entsprechend § 120 Abs. 3 AktG im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der CompuGroup Medical ein überprüftes Vergütungssystem vor." wird wie folgt korrigiert: "Das vorliegende Vergütungssystem wurde in der Sitzung des Verwaltungsrats vom 2. März 2021 beschlossen und wird der Hauptversammlung der CompuGroup Medical gemäß § 120a Abs. 1 AktG zur Billigung vorgelegt. Soweit eine Billigung des vorgelegten Vergütungssystems nicht erfolgt, legt der Verwaltungsrat entsprechend § 120a Abs. 3 AktG im Rahmen der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der CompuGroup Medical ein überprüftes Vergütungssystem vor."

Im Übrigen bleibt die am 7. April 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung unverändert. Koblenz, im April 2021

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA CompuGroup Medical Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin

