Der Dow Jones Industrial Index ist im kurzfristigen Bereich erneut in eine Konsolidierungsbewegung übergegangen, die noch einige Tage anhalten könnte. Neueinstiger sollten sich daher weiter in Geduld üben. Von Franz-Georg Wenner Selbst unter dem Mikroskop ist der gestrige Handelstag kaum zu erkennen. Der Dow pendelte in einer ungewöhnlich engen Spanne von rund 150 Punkten und schloss nahezu unverändert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...