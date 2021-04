Für E.ON bessern wir nach. Der Wechsel im Vorstand ist der erste Schlüssel, der zweite: CEO Leonhard Birnbaum kann mit einer deutlichen Verbesserung der Marktbedingungen rechnen, wenn E.ON als größter Netzbetreiber Europas mit der umfangreichsten Verteilerfunktion vor einer besonderen Situation steht, die sich aus der Solar- und Windkraft ergibt. Die 2. Überraschung:



Solarstrom ist in den vergangenen 10 Jahren deutlich günstiger geworden. Der wichtigste Effekt: Der größere Teil der Solarerzeugung hängt nicht mehr von der Förderung ab, sondern von der eigenen Kostenkontrolle und damit der Freiheit, die Preise selbst zu bestimmen, die über die Verteilernetze letztlich beim Kunden ankommen. Darin liegt die besondere Bedeutung der Digitalisierung des E.ON-Netzes, wie vom CEO vorgetragen.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 14! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 14:



Themen u.a.:++ Deutschland: Ernsthafte Wirtschaftspolitik fehlt++ DAX: Mit Tech-Potenzial sind 20.000 möglich++ E.ON: Potenzial aus Solarstrom und Digitalisierung ++ HOCHTIEF: Im Zeichen des US-Konjunkturpakets++ SCHAEFFLER: Der CEO baut dramatisch um++ TEAMVIEWER: Irritation durch Sponsorenvertrag ++ BAYWA: Option auf Ladenetz für E-Mobile++ SOFTWAREONE: Mit MICROSOFT an der Seite++ TELADOC: Marktführer in der Telemedizin



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

