Der französische IT-Dienstleister hatte vergangenen Donnerstag den größten Kursverlust seit rund zwei Jahren zu beklagen. Rechnungsprüfer hatten bei den beiden US-Einheiten "Atos IT Solutions and Services" sowie "Atos Outsourcing Services" mögliche Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die beiden Einheiten stehen immerhin für 11 % des Konzernumsatzes sowie für 9 % der konsolidierten Marge. Ob die Bilanzierungsfehler vorsätzlich begangen wurden, bleibt zunächst offen. Bis die Unregelmäßigkeiten aufgeklärt werden, wird der Aktienkurs unter dem Vertrauensverlust leiden.



