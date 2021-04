Eine neu entdeckte Android-Schadsoftware ist in der Lage, sich über automatisch generierte Whatsapp-Nachrichten zu verbreiten. Sicherheitsforscher hatten die Malware in Googles Play-Store aufgespürt. Experten des Sicherheitsunternehmens Checkpoint sind auf eine neuartige Android-Schadsoftware gestoßen. Die Malware ist in der Lage, automatisch auf eingehende Whatsapp-Nachrichten zu antworten. Dazu erhält die Schadsoftware Befehle von einem Internet-Server, über den die unbekannten Macher der Software festlegen können, welche Nachricht im Einzelnen verschickt werden soll. Auf die Art könnte ...

