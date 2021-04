Zug (www.fondscheck.de) - FiCAS' innovative Anlagelösung "15 FiCAS Active Crypto ETP" wurde an der Börse Stuttgart unter der WKN A3GQYG und ISIN CH0548689600 gelistet, so die FiCAS AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ali Mizani Oskui, Gründer der FiCAS AG, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr, dass unser einzigartiges, aktiv verwaltetes Anlageinstrument für Kryptowährungen jetzt an der Börse Stuttgart notiert ist. In Deutschland sind führende Finanzinstitute ansässig und Menschen, die sich der Vorteile einer Diversifizierung der Portfolios in der Anlageklasse Kryptowährungen bewusst sind. Die Notierung an der Börse Stuttgart vereinfacht den Zugang deutscher und EU-Investoren zu unserem einzigartigen Produkt im weiteren Sinne." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...