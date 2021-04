Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Degussa Bank lässt einen neuen Aktienfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit auflegen, so die Degussa Bank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Degussa Bank Nachhaltigkeitsfonds Akzentuiert (ISIN DE000A2QK5P8/ WKN A2QK5P) investiert weltweit in Aktien unter Berücksichtigung ökologischer, sozialer und Governance-Kriterien (ESG). Das Besondere des Fondskonzeptes: Die Anleger können Einfluss auf die Schwerpunktsetzung innerhalb des Aktienportfolios nehmen. Einmal im Jahr werden die Investoren im Rahmen einer digitalen Abstimmung nach ihren Präferenzen innerhalb des ESG-Spektrums befragt. Sie können eine Gewichtung von sechs Subkategorien vornehmen, die den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Governance zugeordnet sind. ...

