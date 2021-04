Seitdem die Edelmetalle im Spätsommer letzten Jahres massiv nach oben ausbrachen steht die Frage im Raum, wie lange und wie tief die folgende Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne ausfallen könnte. Seither ist mehr als ein halbes Jahr vergangen und vor allem Gold und Silber befinden sich seither in einer Seitwärts-Abwärtsbewegung mit dem Ziel, einen Korrekturboden zu basteln.Anzeige:Auf die in dieser Phase wünschenswerten Bodenmuster gehen wir in unserem Wochenrückblick Edelmetalle regelmäßig ein. Für das Themendepot Edelmetalle stellt sich allerdings die taktische Frage des Ein- bzw. Ausstieges. Nachdem wir im Zuge der Korrektur bei den Gold- und Silberminenaktien ausgestoppt wurden, hatten wir seither mit dem vorsichtigen Rückkauf von drei Positionen aus dem Silberminensektor begonnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...