Gamestop gehört fraglos zu den aktuell umstrittensten Aktien an der Börse. Die Reddit-Community hat das Papier in ungeahnte Höhen getrieben. Auch das Unternehmen geizt nicht mit neuen operativen Nachrichten.Heute hat GameStop angekündigt, den Co-Founder von Chewy Ryan Cohen, im Juni als neuen CEO willkommen zu heißen.Der Schritt geschieht im Einklang der Strategie des Unternehmens Top-Manager aus anderen Konzernen anzuwerben und einzustellen. In der Vergangenheit hat GameStop bereits führende Köpfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...