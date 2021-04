Der französische Vermögensverwalter Amundi steht kurz vor der Übernahme des ETF-Anbieters Lyxor (für 825 Millionen Euro) und ist dafür aktuell in exklusiven Gesprächen mit Societe Generale. Mit dem Kauf katapultiert sich Amundi mit 14 Prozent Marktanteil an die Spitze des europäischen ETF-Marktes. Amundi verwaltete Ende 2020 immerhin 158 Milliarden Euro an passiven Investments (wird seit 2010 aufgebaut), ...

