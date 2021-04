Seitdem er im Jahr 1994 seine eigene Kanzlei in Kirchentellinsfurt bei Tübingen gegründet hatte, war er Pionier des Anlegerschutzrechts in Deutschland. Am Gründonnerstag ist Andreas Tilp nach einem Fahrradunfall nahe seines Wohnorts an den Folgen von schweren Kopfverletzungen im Alter von 58 Jahren verstorben. Von Stefan Rullkötter

Den vollständigen Artikel lesen ...