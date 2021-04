Viele Online-Marketer wissen nicht so recht, wie sie Website-A/B-Tests mit Google Optimize erfolgversprechend aufsetzen können. Dabei gibt es Standard-Strategien, die zuverlässige Verbesserungen liefern. In Unternehmen und Marketing-Agenturen wird zwar häufig die Wirksamkeit datenbasierter Website-Optimierungen theoretisch anerkannt - doch die systematisierte Nutzung landet trotzdem auf dem Abstellgleis. Die dafür ursächliche Skepsis liegt womöglich darin, dass viele Anwender im Unklaren sind, wie sich solche Verfahrenstechniken in einem größeren Umfang gewinnbringend verwerten lassen. Das gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...