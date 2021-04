DJ GM legt weitere Werke wegen Chip-Knappheit zeitweise still

Von Mike Colias and Allison Prang

DETROIT (Dow Jones)--Die Chip-Knappheit macht dem US-Autobauer General Motors (GM) schwerer zu schaffen als gedacht. Wie der Konzern mitteilte, stoppt er die Produktion in mehreren nordamerikanischen Werken und verlängert die Produktionsunterbrechungen in einigen anderen Werken.

Drei bisher nicht von dem Nachschubproblem bei Halbleitern betroffene Werke werden stillgelegt oder die Produktion für ein oder zwei Wochen reduzieren, teilte GM mit. Das betrifft Produktionsstätten in Tennessee und Michigan. Ein Werk in Kansas City und eines in Ontario blieben nun bis Mai geschlossen. In ihnen wird bereits seit Februar nicht mehr produziert.

