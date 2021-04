Seit dem Hinterburgreport und dem nachfolgenden Rücktritt des charismatischen Trevor Milton ist NIKOLA Corp. (ISIN: US6541101050) eher durch Auftragsstornos und gescheiterte Kooperationen aufgefallen. Dann ging auch noch GM mit Navistar fremd. Träume zerplatzten, Hoffnungen auf eine Versöhnung mit GM auch. Und seit Monaten fehlen neue Impulse. Dann holte man sich 100 Mio USD vom Kapitalmarkt - was so leidlich ankam. Und jetzt zwei Meldungen mit zwiespältigem Geschmack. In einer Zeit in der die NIKOLA Aktie die tiefsten Kurse seit ihrem Reverse Take-over markiert: 12,29 USD (am 07.04.2021 an der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...