Die Immofinanz hat vier Bürogebäude in Warschau an die ungarische Indotek Group veräußert. Die Gebäude haben eine Mietfläche von insgesamt rund 45.300 Quadratmetern. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 72,5 Mio. Euro. Das Closing hat heute, Donnerstag, stattgefunden, wie der börsenotierte Immobilienkonzern in einer Aussendung mitteilte. Die verkauften Büroimmobilien wiesen den Angaben zufolge per Ende ...

