First Berlin Equity Research stuft Valneva von "Add" auf "Buy" hoch und bestätigt das Kursziel in Höhe von 13,5 Euro. Auf der Grundlage von Konsultationen mit der britischen Regierung, die die Entwicklung von Impfstoffen für Virusvarianten sowie die Anforderungen der britischen Auffrischungskampagne umfassen, habe Valneva jedoch angegeben, dass die Abgabe der ersten 60 Mio. Dosen sich ins 1. Quartal 2022 hineinziehen werde. Die Abgabe all dieser Dosen war zuvor für 2021 geplant. Die First Berlin-Analysten gehen jetzt von einer 50/50-Aufteilung zwischen 2021 und 2022 aus.

