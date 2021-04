DJ Aktien Schweiz freundlich - US-Notenbank beruhigt Anleger

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch haben die schweizerischen Aktien am Donnerstag wieder Boden gut gemacht. Rückenwind kam dabei von der US-Notenbank. Aus dem am späten Mittwoch veröffentlichten Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung im März ging hervor, dass die Währungshüter wohl noch lange an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten werden. In Verbindung mit dem umfangreichen Konjunkturprogramm der US-Regierung schürte dies Hoffnungen auf eine starke Erholung der Wirtschaft.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.207 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 40,37 (zuvor: 44,37) Millionen Aktien.

Die Aussicht auf einen Wiederaufschwung ließ Anleger zu Konjunkturzyklikern wie ABB (+0,7%) oder SGS (+1,1%) und Sika (+0,5%) greifen.

Gesucht waren aber auch defensive Werte wie das Schwergewicht Nestle (+1,2%) oder die Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan (+1,7%).

Pharmawerte standen ebenfalls auf den Kauflisten der Anleger. Roche (+1,6%) profitierten von einem Analystenkommentar. Die Citigroup hat die Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt und die Gewinnschätzungen angehoben. Nach Ansicht der Analysten wird das Umsatzpotenzial des Mittels Faricimab unterschätzt. Novartis gewannen 0,4 Prozent, Alcon 1,6 Prozent und Lonza 0,5 Prozent.

Gesunkene Anleiherenditen belasteten derweil die Finanzwerte. Credit Suisse und UBS gaben um 0,6 und 0,4 Prozent nach. Die Versicherer Swiss Life und Zurich verzeichneten Kursverluste von 0,9 und 0,8 Prozent. Swiss Re schlossen kaum verändert.

