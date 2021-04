Tagesausblick für 09.04.: Weiter kaum Bewegung im DAX, Rückenwind von den Notenbanken

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Auch die Protokolle von Fed und EZB zu den jüngsten Notenbankentscheidungen haben kaum neue Impulse geliefert. Die Fed hatte im Rahmen ihres am Donnerstagabend veröffentlichten Protokolls des letzten Zinsentscheids erneut signalisiert, an ihrer ultralockeren Geldpolitik zumindest vorerst festhalten zu wollen. Von der EZB kommen ähnliche Signale. Für Anleger bedeutet das, dass die geldpolitische Unterstützung wohl auch erhalten bleibt, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt.

Unternehmen im Fokus

Der Autokonzern BMW hat für das erste Quartal einen neuen Absatzrekord aufgestellt. Die Auslieferungen der zum Konzern gehörenden Marken BMW, Mini und Rolls-Royce legten gegenüber dem Vorjahresquartal um 33,5 Prozent auf 636.606 Fahrzeuge zu. "Wir haben unseren Wachstumskurs im ersten Quartal dieses Jahres fortgesetzt und mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor in diesem Zeitraum", sagte BMW-Vorstandsmitglied Pieter Nota. Bei Elektromodellen haben sich die Verkäufe mehr als verdoppelt. BMW sieht sich auf Kurs, bis Jahresende mehr als 100.000 vollelektrische Fahrzeuge auszuliefern.

Wichtige Termine

Deutschland - Handelsbilanzsaldo, Importe und Exporte

Deutschland - Erzeugung im Produzierenden Gewerbe

USA - Erzeugerpreise

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.311/15.370/15.550 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.111/14.845/14.621/14.410 Punkte

Der DAX kam auch heute nicht wirklich von der Stelle. Die Verkäufer schafften es aber auch nicht, das Gap bei 15.111 Punkten zu schließen. Insofern ändert sich auch an den Aussagen nichts. Innerhalb weniger Tage hat der Index gleich drei Gaps in den Chart gerissen. Ob es sich bei der Eröffnung vom Dienstag um eine klassische Erschöpfungslücke handelt, wird sich noch zeigen müssen. Zumindest hat sich die überkaufte Situation zuletzt wieder etwas abgebaut. Sollte es zu Konsolidierungen kommen, bieten die Kurslücken bei 15.111, 14.845 und 14.621 Punkten gute Orientierungspunkte.

Auf der Oberseite wäre über 15.311 Punkten der Trend bestätigt, wobei die nächsten Ziele bei 15.370 und 15.550 Punkten veranschlagt werden können.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2021 - 08.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

DAX in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2016 - 08.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR0BQW 10,00 10.500 17.000 17.06.2021 DAX Index HR2LRU 4,38 9.800 15.600 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 08.04.2021; 17:26 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier..

