Die Aktien von Twitter legten am Donnerstag nach Berichten über Übernahmeverhandlungen mit der Social-Media-Firma Clubhouse leicht zu. Dabei wurden die Gespräche bereits wieder beendet. Doch alles was zählt, ist der Wille, ordentlich Geld in die Hand zu nehmen.Denn laut Bloomberg ging es in den Gesprächen um den Kauf von Clubhouse um vier Milliarden Dollar. Clubhouse ist dabei eine App, auf der Nutzer virtuelle Räume erstellen können, in denen über allerlei Themen diskutiert werden kann. Dass die ...

