SEOUL (IT-Times) - Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics veröffentlichte seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2021 und zeigte ein deutliches Plus beim Umsatz und Gewinn. Samsung Electronics - Aktie: QuartalszahlenDer Gesamtumsatz von Samsung Electronics Co. Ltd. stieg im...

Den vollständigen Artikel lesen ...