Deutsche Telekom (DTE): kommt der Bounce am 20er-EMA! >>> Pullback SETUP <<<

Rücksetzer nach der Dividendenauszahlung bietet ideale Möglichkeit zum Long-Einstieg

Symbol: DTE ISIN: DE0005557508

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie der Deutschen Telekom liegt im Haljahresvergleich rund 15 Prozent im Plus. Der Abschlag nach der Dividenauszahlung führte zu einer schönen Pullback-Formation zurück zum 20er-EMA. Die grüne Linie wurde am Donnerstag kurz getestet, der Schlusskurs lag aber darüber. Sofern sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen sollte, wäre das ein klares Signal für die Bullen.

Chart vom 08.04.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 16.59 EUR

Meine Expertenmeinung zu DTE

Meinung: Der ehemalige Staatskonzern hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und gerade in der Pandemie war die Nachfrage nach den Leistungen der Deutschen Telekom sehr stark. Einen sehr soliden Beitrag zum Gesamtergebnis liefert auch das amerikanische Tochterunternehmen T-Mobile US.

Mögliches Setup: Die Chartformation erlaubt es Trigger und Stopp Long eng beieinander zu setzen und ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Die Details des Setups finden Sie im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in DTE.

Veröffentlichungsdatum: 08.04.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

