New York (ots/PRNewswire) - Eine der kulturell bedeutendsten Archivsammlungen der Welt, die mehr als ein Jahrhundert atemberaubenden Bildmaterials aus den Bereichen Mode, Design und Kultur umfasst, ist exklusiv in The Vault verfügbarShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende Kreativplattform, die Marken, Unternehmen und Medien Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Werkzeuge anbietet, hat heute eine exklusive redaktionelle Partnerschaft mit dem weltweit führenden Medienunternehmen Condé Nast bekannt gegeben, die den Vertrieb der Condé Nast Kollektion, einem der wichtigsten und historisch bedeutendsten Archive der Welt, ermöglicht. Die Kollektion enthält über 30.000 einflussreiche Fotografien, Illustrationen und Zeitschriftentitelseiten mit Kultcharakter, die bis ins Jahr 1892 zurückreichen. Sie ist eine Art Chronik der produktivsten Momente der Mode und bietet darüber hinaus Inhalte aus dem gesamten Portfolio von renommierten Condé Nast Marken, darunter Vogue, Vanity Fair, GQ, AD, House & Garden und Glamour.Die Kollektion wird in The Vault, das Archiv von Shutterstock Editorial, eingegliedert, das mit seinen über 50 Millionen Foto- und Videoinhalten eines der größten Foto- und Videoarchive der Welt ist. Von der Erstausgabe der Vogue vom 17. Dezember 1892, über die Partys der Wilden 20er in Condé Nasts Wohnung in der 1040 Park Avenue in New York, bis hin zu Porträts von Coco Chanel und Twiggy - diese Kollektion bietet einen Einblick in wichtige Mode- und Designmomente, festgehalten von gefeierten Fotografen wie Edward Steichen, Horst P. Horst, Cecil Beaton, John Rawlings, Bert Stern und Arthur Elgort."Die Condé Nast-Kollektion steht für Stil, Eleganz, Glamour und Originalität. Jedes Bild erzählt eine Geschichte über die Entwicklung der Mode und der Kultur", sagte Candice Murray, Vice President of Editorial bei Shutterstock. "Wir freuen uns dieses außergewöhnliche Archiv für Condé Nast zu verwalten und den Kunden von Shutterstock einen exklusiven Zugang zu einer der hochwertigsten Kollektionen im Bereich Mode und Lifestyle zu bieten.""Das Condé Nast-Archiv ist eine virtuelle Zeitkapsel des 20. Jahrhunderts. Es umfasst Bilder in den Bereichen Mode, Design, Schönheit, Reisen, Essen und Kunst und ist ein unvergleichliches Angebot, denn es enthält einige der wichtigsten Bilder, die jemals für eine Publikation geschaffen wurden", so Ivan Shaw, Corporate Photography Director bei Condé Nast. "Wir sind sehr stolz darauf, diese historisch bedeutsame Kollektion, die visuell einfach atemberaubend ist, auf Shutterstock zu präsentieren, einem Innovator in der kreativen Content-Branche mit unvergleichlicher Reichweite."Öffnen Sie The Vault und entdecken Sie die Condé Nast-Kollektion.INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von mehr als 1 Million Beitragenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende Bilder hinzu. Derzeit sind mehr als 350 Millionen Bilder und mehr als 20 Millionen Video-Clips verfügbar.Shutterstock hat seinen Sitz in New York City, betreibt Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zu den Marken des Unternehmens gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, das Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; und Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.INFORMATIONEN ZU CONDÉ NASTCondé Nastist ein globales Medienunternehmen. Zum Portfolio gehören einige der weltweit bekanntesten Marken, darunter Vogue, The New Yorker, GQ, Glamour, AD, Vanity Fair und Wired, sowie viele andere. Die preisgekrönten Inhalte des Unternehmens erreichen 72 Millionen Verbraucher in der Printversion, 442 Millionen in der digitalen Version und 452 Millionen über soziale Plattformen. Sie generieren jeden Monat mehr als 1 Milliarde Videoaufrufe. Das Unternehmen hat seine Hauptsitze in New York und London und ist in 32 Märkten weltweit aktiv, darunter China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Mexiko und Lateinamerika, Russland, Spanien, Taiwan, Großbritannien und den USA, und arbeitet mit lokalen Lizenzpartner auf der ganzen Welt zusammen. Condé Nast Entertainment wurde 2011 gegründet und ist ein preisgekröntes Produktions- und Vertriebsstudio, das Programme in den Bereichen Film, Fernsehen, Social und Digital Video sowie Virtual Reality erstellt. IG@condenast Twitter@condenastPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.com917-563-4991Original-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/4884496