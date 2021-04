Medienmitteilung

Zug, 9. April 2021

LafargeHolcim veröffentlicht Traktandenliste für die Generalversammlung 2021

Die Generalversammlung findet aufgrund der COVID-19-Pandemie ohne Aktionärspräsenz statt

Ausübung der Aktionärsrechte über unabhängigen Stimmrechtsvertreter

CHF 2.00 je Aktie als Dividende vorgeschlagen

Die Generalversammlung von LafargeHolcim findet am 4. Mai 2021 um 10 Uhr MESZ statt. Aufgrund der aussergewöhnlichen Umstände im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, können die Aktionärinnen und Aktionäre leider nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen.



Auf Beschluss des Verwaltungsrats werden die Aktionärinnen und Aktionäre bei der Generalversammlung ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten. Der Verwaltungsrat bittet die Aktionärinnen und Aktionäre, ihre Fragen zum Integrierten Geschäftsbericht 2020 der LafargeHolcim Ltd. und zur ordentlichen Generalversammlung vorab zu übermitteln. Der Schutz der Aktionärinnen und Aktionäre vor allfälligen pandemiebedingten Gesundheitsrisiken hat für das Unternehmen oberste Priorität.



Dividendenvorschlag

Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten über die Entschädigung sowie über die vorgeschlagene Auszahlung einer Dividende von CHF 2.00 pro Namensaktie abzustimmen. Die vorgeschlagene Dividende wird aus den Kapitaleinlagereserven gezahlt und unterliegt nicht der Schweizer Verrechnungssteuer.



Veränderungen im Verwaltungsrat

Oscar Fanjul, seit 2015 im Verwaltungsrat von LafargeHolcim, hat sich entschieden, als Vizepräsident zurückzutreten.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrats: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrates bedanke ich mich bei Oscar für seine wertvollen Beiträge seit seinem Eintritt in den Verwaltungsrat von LafargeHolcim im Jahr 2015. Er hat bei der erfolgreichen Fusion von Lafarge und Holcim eine zentrale Rolle gespielt und massgeblich dazu beigetragen, das Unternehmen zum führenden globalen Anbieter von Baustoffen und Lösungen zu machen, das es heute ist. Er wird uns fehlen."

Um die Kontinuität in der Führung sicherzustellen, schlägt der Verwaltungsrat die Ernennung von CEO Jan Jenisch als neues Verwaltungsratsmitglied zusätzlich zu seiner Funktion als CEO vor.

Beat Hess, Präsident des Verwaltungsrats: "Ich freue mich sehr, Jan Jenisch als Mitglied des Verwaltungsrats zu nominieren. Mit seiner umfassenden Industrieerfahrung wird Jan bei der Transformation unseres Unternehmens zum führenden globalen Anbieter von nachhaltigen und innovativen Baulösungen eine Schlüsselrolle übernehmen. Seit Jan im September 2017 als CEO zu uns gekommen ist, hat er LafargeHolcim in eine neue Ära des Wachstums, der Finanzstärke und der ESG-Performance geführt. Der Verwaltungsrat freut sich auf seine Beiträge zur Entwicklung der nächsten strategischen Phase des Unternehmens."



Weitere Änderungsvorschläge

An der diesjährigen Generalversammlung werden die Aktionärinnen und Aktionäre über die Änderung des Konzernnamens von LafargeHolcim Ltd. in Holcim Ltd. abstimmen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Namen des Unternehmens auf seinem Weg zum führenden globalen Anbieter von nachhaltigen und innovativen Baulösungen zu vereinfachen, um Effizienz und Wirkung zu steigern und gleichzeitig auf dem Erbe des Konzerns aufzubauen. Diese Namensänderung betrifft nur den Konzernnamen. Alle Markennamen, auf die Kunden und Partner in aller Wert vertrauen, bleiben als Treiber für den Erfolg des Unternehmens am Markt erhalten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben darüber hinaus über die Verlegung des Hauptsitzes von Jona-Rapperswil nach Zug, Schweiz, abzustimmen, wodurch die Umstrukturierung der Büro-Standorte des Unternehmens abgeschlossen sein wird.



Climate Transition Report

Auf Beschluss des Verwaltungsrats wird im Jahr 2022 der erste Climate Transition Report des Unternehmens veröffentlicht. Er wird nach Abschluss der Zusammenarbeit des Unternehmens mit der Science Based Targets Initiative in Übereinstimmung mit dem streng wissenschaftlich fundierten Ansatz von LafargeHolcim in Sachen Klimaschutz erstellt. Dieser Bericht zum Übergang zur Klimaneutralität wird den Aktionärinnen und Aktionären im Jahr 2022 zur Konsultativabstimmung vorgelegt.

