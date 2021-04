Am Donnerstag sahen wir erneut einen ruhigen Handelsverlauf am Aktienmarkt. Das GAP schmilzt etwas im DAX, doch reicht dies bereits als Konsolidierung vor weiteren Kursanstiegen aus? Ausbau der Konsolidierung Der Bruch des Aufwärtstrends im DAX zog gestern einen weiteren Konsolidierungstag nach sich. Dies ist bereits Tag zwei und gliedert sich direkt an den Mittwoch an: Trendbruch führte zur Konsolidierung Auch wenn das Tagestief etwas unter dem ...

