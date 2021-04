Mit Börseneröffnung der Wall Street am 29.03. nahmen wir die Aktie der bis dahin siebtgrößten US-amerikanischen Eisenbahn-Gesellschaft insgesamt CANADIAN PACIFIC RAILWAY / CPR (CA13645T1003) gegen vorhandene Liquidität neu in unsere Strategiedepots VERMÖGENSSTREUUNG und AKTIEN KONSERVATIV auf, da die von CPR am 21.03. angekündigte Großübernahme von KANSAS CITY SOUTHERN / KCS (US4851703029) zu einem Kaufpreis von 29 Mrd. USD incl. KSU-Schulden - dem größten jemals gesehenen Zusammenschluss zweier börsennotierter Eisenbahnkonzerne - ohne Frage einen Quantensprung in der künftigen weiteren Dynamisierung des bereits seit Jahrzehnten unvergleichlich stetigen Wachstumsprofils von CPR darstellt, der damit auch für die Aktie aus unserer Sicht künftig gänzlich neue Bewertungs- und Kursdimensionen eröffnet.

