Der Nachrichtenticker bei LPKF Laser stand in den letzten Monaten nicht still: Ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats, der anstehende Abschied des Vorstandsvorsitzenden, latente Übernahmegerüchte und eine von der Corona-Pandemie beeinflusste operative Geschäftsentwicklung. Umsatz und Gewinn blieben 2020 hinter den Erwartungen zurück. Vor allem die Verschiebungen von Aufträgen zweier Großkunden hat dazu beigetragen.Doch an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Die Verzögerungen bei Aufträgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...